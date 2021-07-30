Росводресурсы отменили решение об увеличении сбросов Иркутской ГЭС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Росводресурсы отменили собственное постановление об увеличении сбросов Иркутской ГЭС с 3,3 тыс. кубометров в секунду до 3,4 тыс. кубометров в секунду, сообщили в пятницу в Главном управлении МЧС по региону.

Перейти на новый режим ГЭС должна была с 29 июля.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями Енисейского бассейнового водного управления "Росводресурсов". Между тем, по данным Иркутского гидрометцентра, после сильных дождей начался рост уровня рек, расположенных ниже Иркутской ГЭС. К примеру, уровень реки Иркут, левого притока Ангары, в зависимости от местности вырос на 3-44 см (данные на 30 июля). Вырос также уровень рек Китой, Ока, Ия, Белая, Уда, Бирюса.

Иркутская ГЭС с начала сентября 2020 года поэтапно увеличивала сбросы в связи с ростом наполняемости Байкала, затем уменьшила их, а к маю-июню 2021 года Иркутский гидроузел вновь стал работать на повышенных расходах 2-2,5 тыс. кубометров в секунду.

Ранее Росводресурсы сообщали, что могут санкционировать увеличение сбросов Иркутской ГЭС до 3,3-3,6 тыс. кубометров в секунду.

Иркутская ГЭС - первая станция в Ангарском каскаде ГЭС, она "запирает" Байкал. Иркутская ГЭС является активом "Иркутскэнерго", но на основании договора аренды управляется "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерацией" (обе входят в En+). Правила использования водных ресурсов Иркутского водохранилища предусматривают максимальный (аварийный) сбросный расход 6 тыс. кубометров в секунду.