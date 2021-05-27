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Мэр Иркутска призвал уменьшить сбросы воды через ГЭС из-за риска подтопления города

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мэр Иркутска Руслан Болотов обратился к председателю правительства Иркутской области по поводу ситуации со сбросами воды через ГЭС, которые сейчас увеличены, сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

"Необходимо крайне осторожно подходить к увеличению сбросов воды. Мы видим, что выше плотины отмечается серьезное обмеление, а ниже плотины, наоборот, высокий уровень воды. Вкупе с майскими осадками это приводит к угрозе затопления части районов Иркутска. Мы предлагаем координировать работу и в настоящий момент уменьшить объем сброса воды через Иркутскую ГЭС", - приводятся в сообщении слова Болотова.

Уточняется, что, по информации Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов, на сегодня сброс воды через Иркутскую ГЭС составляет 2,5 тыс. кубометров в секунду при среднегодовой норме 1,9 тыс. кубометров в секунду. Это связано с подготовкой Иркутского водохранилища к возможному повышению уровня воды в озере Байкал летом.

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"При этом информация об увеличении сбросов воды в администрацию города Иркутска не поступала. Обильные осадки в мае и подъем воды в Ангаре ниже плотины ГЭС из-за увеличения сброса воды вызвали повышение уровня подземных вод. В связи с этим возникла угроза подтопления ряда территорий Иркутска", - отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что природоохранная прокуратура проводит проверку по факту снижения уровня воды в Иркутском водохранилище (образовано плотиной Иркутской ГЭС "Иркутскэнерго"), в рамках которой в том числе проверит соблюдение нормативов при сбросе воды через ГЭС.

Сообщалось также, что, по данным Енисейского бассейнового водного управления Росводресурсов, сейчас сбросы Иркутской ГЭС составляют от 1,8 тыс. кубометров в секунду до 2,5 тыс. кубометров в секунду. В таком режиме ГЭС работает в ожидании половодья. В настоящий момент нарушений установленного для ГЭС режима работы нет. Не установлено и ущерба, который мог бы быть при нересте рыбы.

Иркутская ГЭС - первая станция в Ангарском каскаде ГЭС, она "запирает" Байкал.

Иркутск Руслан Болотов

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