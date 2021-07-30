В РФ за сутки выявлено более 23,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 564, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В стране за сутки скончались 794 человека. В Москве за сутки скончались 76 человек, в Санкт-Петербурге - 67. Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 157 771.

Поправились и выписаны 5,588 млн пациентов, в том числе 20 485 за последние сутки.

Новые заражения регистрировались во всех 85 регионах страны. В Москве зафиксирован 3 481 случай. В третий раз на этой неделе прирост новых заболевших в Санкт-Петербурге выше, чем в Московской области, там зафиксировано 1 916 и 1 453 новых случая соответственно.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 242 066 случаев коронавирусной инфекции.