Суточный COVID-прирост в Москве второй день подряд выше 3 тысяч

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Еще 3 481 случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о 3 356 случаях инфицирования.

За сутки коронавирус привел к смерти 76 человек. С начала пандемии скончались 25 553 москвича. Четвертый раз за месяц суточное число смертей меньше 100 случаев.

Выздоровели от заболевания за сутки 4 574 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечился 1 млн 355 871 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 30 июля составляет 1 млн 502 612.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации. 29 июля градоначальник отметил, что ситуация с заболеваемостью в городе быстро улучшается, количество коек для больных коронавирусом уменьшено в два раза.