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Умер один из пострадавших на химкомбинате в Ростовской области

Умер один из пострадавших на химкомбинате в Ростовской области
Архивное фото
Фото: МЧС/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Умер один из пострадавших в результате ЧП на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Один из пострадавших скончался в больнице от полученных ожогов. Врачам не удалось его спасти. Все пострадавшие - очень "тяжелые", за их жизни борются врачи", - сказал он.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что семеро сотрудников химкомбината "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область) в четверг получили ожоги в результате аварии и пожара. Все они госпитализированы, состояние пострадавших оценивается как критическое.

"По предварительным данным, рабочие с недостаточной фактической квалификацией неосознанно нарушили регламент безопасности при проведении работ с химическими реактивами. Это спровоцировало воспламенение материалов и оборудования", - сказал собеседник агентства.

Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин сообщил "Интерфаксу", что после ЧП комиссия Минпромторга РФ проводит проверку на предприятии.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ФКП "Комбинат "Каменский" - производство оружия и боеприпасов. Единственным владельцем предприятия является Минпромторг России.

Ростовская область

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