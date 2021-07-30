WhatsApp грозит штраф до 6 млн руб. из-за отказа локализовать данные в РФ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал в отношении WhatsApp административный протокол за отказ мессенджера локализовать данные россиян на территории РФ.

"В пятницу в суде зарегистрирован административный материал в отношении WhatsApp. Дата судебного заседания пока не назначена", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Роскомнадзор ранее составил в отношении мессенджера административный протокол по ч.8 ст.13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства РФ в области персональных данных) и направил его в суд. Наказание за данное правонарушение предусматривает штрафы от 1 до 6 млн рублей.