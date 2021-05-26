Соцсети обязали до 1 июля локализовать базы данных пользователей в РФ

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Соцсети Facebook, Twitter и ряд других должны к 1 июля отчитаться о локализации баз данных российских пользователей в РФ, иначе им грозят штрафы до 18 млн рублей, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

Об этом говорится в презентации Вагнера на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.

По его словам, уже более 600 иностранных компаний локализовали базы данных в РФ в соответствии с требованиями закона.

Вагнер напомнил, что за неисполнение данного требования предусмотрены штрафы до 18 млн руб.

В апреле РКН сообщал, что дал владельцам Google, Twitter, Facebook и WhatsApp время до конца мая, чтобы ответить на отправленный им ранее запрос о локализации на территории РФ баз данных их российских пользователей.

Apple и Microsoft в 2016 и 2019 годах ответили на запросы ведомства и подтвердили факт локализации, требования также выполняют LG, Samsung, PayPal, Booking и другие, отмечали ранее в Роскомнадзоре.

Выступая на коллегии, Вагнер сообщил, что остается вопрос исполнения этого требования со стороны крупных транснациональных компаний, основным видом деятельности которых является оказание услуг в интернете.

"За неисполнение этого требования уже две компании привлечены к административной ответственности в прошлом году. Вне зависимости от привлечения к ответственности мы так и не получили информации об исполнении требования закона", - сказал Вагнер.

Как сообщалось, в феврале 2020 года за отказ от локализации данных российских пользователей в РФ Facebook и Twitter были оштрафованы на 4 млн руб. Первая компания штраф погасила, вторая - продолжает обжаловать это решение, уточнил замглавы Роскомнадзора.

"В адрес этих компаний и некоторых других направили требование по приведению деятельности в соответствие с законодательством, к 1 июля ждем более детальную информацию о том, как это требование выполняется", - сказал он.

Вопрос локализации баз данных соцсетей в РФ

Весной 2019 года Facebook и Twitter уже были оштрафованы судом за непредоставление информации (ст.19.7 КоАП РФ) об исполнении требования законодательства по локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Тогда мировой участок Таганского района оштрафовал компании на 3 тыс. рублей.

В декабре 2019 года были приняты поправки в КоАП, которые усилили ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных. Теперь за подобные нарушения первичный штраф для юридических лиц составляет от 1 до 6 млн рублей, за повторный - от 6 до 18 млн.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компаниями с 2015 года.