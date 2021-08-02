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Суд в Москве 26 августа рассмотрит "дело WhatsApp"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве 26 августа рассмотрит дело в отношении WhatsApp за отказ мессенджера локализовать данные россиян на территории РФ.

"Назначено судебное заседание на 26 августа в 12:00", - сообщили в суде в понедельник.

В минувшую пятницу, 30 июля, административный протокол в отношении WhatsApp за отказ мессенджера локализовать данные россиян на территории РФ был зарегистрирован в суде.

Роскомнадзор ранее составил в отношении мессенджера административный протокол по ч.8 ст.13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства РФ в области персональных данных) и направил его в суд. Наказание за данное правонарушение предусматривает штрафы от 1 до 6 млн рублей.

Ранее в суд поступили аналогичные протоколы в отношении Facebook и Twitter.

29 июля суд в Москве оштрафовал Google LLC на 3 млн рублей за отказ локализовать данные россиян на территории РФ. Это первый штраф Google за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ.

Как пояснили в Роскомнадзоре, руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России.

Ранее Роскомнадзор сообщил "Интерфаксу", что потребовал от Facebook, Twitter и Google отчитаться о локализации данных до конца мая. Среди локализовавших данные в РФ компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компаниями с 2015 года.

WhatsApp Москва

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