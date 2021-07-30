Ученые нашли мутации COVID, которые могут обходить иммунную систему

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские исследователи выявили мутации, которые позволяют вирусу обходить иммунную систему человека.

"С первых случаев COVID-19 коронавирус, вызывающий эту болезнь, непрерывно мутирует, распространяясь в популяции. Некоторые из этих мутаций приводят к появлению опасных вариантов вируса, которые легче передаются или вызывают более тяжелое заболевание, - как, например, печально известный вариант "дельта". Однако если вирус достаточно долго задержится в одном организме, он также может накопить мутации, которые помогут ему обходить иммунный ответ", - говорится в распространенном сообщении Сколтеха.

Исследователи наблюдали за пациенткой, которая болела коронавирусной инфекцией 318 дней. Анализ подтвердил, что пациентка все время была заражена одним и тем же коронавирусом.

"Люди могут быть своеобразным "спортзалом" для вируса, где тот "тренируется" лучше заражать людей. Хотя вирус, который мы изучали, свой "спортзал", судя по всему, так и не покинул, наши выводы показывают, что различных "тренажеров" в нем больше, чем мы думали", - приводятся слова ученого в пресс-релизе.

Мутации COVID-19 указывают на то, что вирус эволюционировал и адаптировался к существованию в организме человека.