Привившиеся от COVID-19 составили 75% заболевших в июле в Массачусетсе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В штате Массачусетс, во время июльской вспышки COVID-19 75% заболевших ранее прошли полную вакцинацию от коронавируса, сообщил Центр по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC).

"В июле 2021 года среди жителей Массачусетса выявили 469 случаев COVID-19, связанных с несколькими крупными летними мероприятиями, - говорится в докладе CDC. - Приблизительно три четверти случаев (346 или 74% заражений) возникли у людей, полностью прошедших вакцинацию".

Уточняется, что штамм "дельта" обнаружили в 90% пробах, взятых у 133 заболевших.

Из общей выборки у 274 проявились симптомы коронавирусной инфекции - кашель, головная боль, боль в горле, мышечная боль и лихорадка. Четверо заболевших попали в больницы.

Как отмечается, 159 заболевших за две недели или более до заражения завершили вакцинацию препаратом компании Pfizer-BioNTech, 131 человек привился препаратом Moderna. Оставшиеся 56 инфицированных прошли вакцинацию однодозовым препаратом Johnson & Johnson.

Директор CDC Рошель Валенски заявила, что результаты этого исследования стали ключевым фактором при принятии решения снова ввести обязательное ношение масок в помещениях.

Также 30 июля агентство Associated Press сообщило о попавших в редакцию служебных документах CDC. В них говорится, что с января наблюдался рост количества случаев, когда уже привившихся госпитализировали с COVID-19, а также когда имели место летальные случаи в больницах среди пациентов, ранее получивших вакцину. Это явление совпало с распространением штамма "дельта". Авторы документов отметили, что "характер войны изменился".

Однако в CDC подчеркнули, что вакцины от COVID-19 все еще достаточно эффективны в предотвращении инфицирования, серьезного течения болезни и смерти, а заражение после вакцинации является необычным случаем.