Под Калугой поезд "Ейск-Москва" столкнулся с цементовозом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура и МЧС подтверждают информацию о столкновении пассажирского поезда и цементовоза под Ейском, погиб один человек.

"В 13:10 поступила информация о ДТП пассажирского поезда "Ейск-Москва" и цементовоза на ж/д путях. Поезд состоит из 10 вагонов, в котором находились 465 человек. Все самостоятельно вышли из вагонов до прибытия пожарно-спасательных подразделений. К сожалению, погиб водитель цементовоза", - рассказали в МЧС РФ в субботу.

Со своей стороны представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила "Интерфаксу", что по данному факту начата прокурорская проверка. По ее словам, калужский транспортный прокурор Денис Косик выехал на место происшествия.

Ранее о столкновении фуры и поезда агентству сообщил осведомленный источник.