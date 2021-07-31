Водитель фуры погиб в результате ее столкновения с поездом под Калугой

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на переезде под Калугой, есть погибший и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его данным, авария произошла на переезде в Ферзиковском районе. Фура выехала на него под запрещающий сигнал семафора и заглохла перед приближающимся поездом Ейск-Москва. Машинист применил аварийное торможение, однако столкновения избежать не удалось, сказал собеседник агентства.

Водитель фуры погиб. Несколько пассажиров поезда обратились за помощью к медикам.

Локомотив поезда оказался серьезно поврежден, частично сошел с рельсов. Он не сможет далее продолжать движение и будет заменен. После этого поезд продолжит движение.