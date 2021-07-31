Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42Заразились
на 31.07В России 6 265 873+23 807В мире 197 366 135+739 604
Фехтование13:30Женщины, Финал  Россия ФранцияПодробнееСтрельба06:00Женщины, Финал  Швейцария Россия РоссияПодробнее

Водитель фуры погиб в результате ее столкновения с поездом под Калугой

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на переезде под Калугой, есть погибший и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его данным, авария произошла на переезде в Ферзиковском районе. Фура выехала на него под запрещающий сигнал семафора и заглохла перед приближающимся поездом Ейск-Москва. Машинист применил аварийное торможение, однако столкновения избежать не удалось, сказал собеседник агентства.

Водитель фуры погиб. Несколько пассажиров поезда обратились за помощью к медикам.

Локомотив поезда оказался серьезно поврежден, частично сошел с рельсов. Он не сможет далее продолжать движение и будет заменен. После этого поезд продолжит движение.

Калуга

Новости

Давление в отсеке МКС с утечкой воздуха поднимут до плановых значений за сутки

Самарского полицейского арестовали по обвинению в убийстве школьницы

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 23,8 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки выявлено более 23,8 тыс. случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Комбинации "Спутника V" с AstraZeneca и Sinopharm не вызвали серьезных побочных реакций

Давление в отсеке МКС с трещинами снизилось в три раза за две недели

Давление в отсеке МКС с трещинами снизилось в три раза за две недели

Михаил Горбачев: договор СНВ-1 стал основой всех дальнейших соглашений

Михаил Горбачев: договор СНВ-1 стал основой всех дальнейших соглашений

Что случилось этой ночью: суббота, 31 июля

Хуснуллин оценил ущерб от последствий ливней в Крыму в 4,6 млрд рублей

США уволят 182 местных сотрудника в своих диппредставительствах в РФ

США уволят 182 местных сотрудника в своих диппредставительствах в РФ

Прокуратура и СК подтвердили заведение дела на прокурора Сызрани

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');