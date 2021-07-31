Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42Заразились
на 31.07В России 6 265 873+23 807В мире 197 366 135+739 604
Фехтование13:30Женщины, Финал  Россия ФранцияПодробнееСтрельба06:00Женщины, Финал  Швейцария Россия РоссияПодробнее

Три поезда будут задержаны из-за столкновения поезда с фурой под Калугой

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Следовавший по маршруту "Ейск-Москва" пассажирский поезд столкнулся в Калужской области с грузовиком, водитель погиб, двое пассажиров незначительно пострадали, сообщила в субботу пресс-служба Московской железной дороги.

По данным МЖД, водитель фуры выехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сказали в пресс-службе, в результате столкновения произошел сход трех колесных пар локомотива. На место незамедлительно были направлены два восстановительных поезда со станций Узловая и Бекасово.

"Задержка поезда №231 сообщением Ейск-Москва составит около четырех часов. Обращаем также внимание на задержки в пути 2 пригородных поездов №6905 Тула-1 -Калуга-1 и №6916 Калуга-1 - Узловая", - отмечается в сообщении дороги.

После столкновения к поездной бригаде с незначительными травмами обратились двое пассажиров.

Калуга Калужская область МЖД

Новости по теме

Новости

Одобрено создание новой российской орбитальной станции

Модуль "Наука" интегрировали в состав МКС

Модуль "Наука" интегрировали в состав МКС

Давление в отсеке МКС с утечкой воздуха поднимут до плановых значений за сутки

Самарского полицейского арестовали по обвинению в убийстве школьницы

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 23,8 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки выявлено более 23,8 тыс. случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Комбинации "Спутника V" с AstraZeneca и Sinopharm не вызвали серьезных побочных реакций

Давление в отсеке МКС с трещинами снизилось в три раза за две недели

Давление в отсеке МКС с трещинами снизилось в три раза за две недели

Михаил Горбачев: договор СНВ-1 стал основой всех дальнейших соглашений

Михаил Горбачев: договор СНВ-1 стал основой всех дальнейших соглашений

Что случилось этой ночью: суббота, 31 июля

Хуснуллин оценил ущерб от последствий ливней в Крыму в 4,6 млрд рублей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');