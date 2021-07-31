Три поезда будут задержаны из-за столкновения поезда с фурой под Калугой

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Следовавший по маршруту "Ейск-Москва" пассажирский поезд столкнулся в Калужской области с грузовиком, водитель погиб, двое пассажиров незначительно пострадали, сообщила в субботу пресс-служба Московской железной дороги.

По данным МЖД, водитель фуры выехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сказали в пресс-службе, в результате столкновения произошел сход трех колесных пар локомотива. На место незамедлительно были направлены два восстановительных поезда со станций Узловая и Бекасово.

"Задержка поезда №231 сообщением Ейск-Москва составит около четырех часов. Обращаем также внимание на задержки в пути 2 пригородных поездов №6905 Тула-1 -Калуга-1 и №6916 Калуга-1 - Узловая", - отмечается в сообщении дороги.

После столкновения к поездной бригаде с незначительными травмами обратились двое пассажиров.