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В загоревшемся общежитии нижегородского вуза жили студенты-иностранцы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В здание общежития Приволжского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде, где в субботу произошел пожар, проживали иностранные студенты, сообщили "Интерфаксу" в ПИМУ.

"Да, это общежитие для иностранных студентов", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил гражданства пострадавших при пожаре.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что проверяется информация о двух госпитализированных студентах из Малайзии.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в общежитии ПИМУ пострадали семь человек, двоим из них потребовалась госпитализация.

Сообщение о пожаре на четвертом этаже общежития поступило в 17:23 мск.

В 18:11 мск было ликвидировано открытое горение на площади 45 кв.м., с места происшествия были спасены 25 человек, еще 65 эвакуированы.

По перекрытиям пожар перешел на чердачное помещение, площадь горения составила 1 тысяча кв.м., тушение производилось по рангу сложности N3.

Огонь был локализован в 20:30 мск.

На месте работали 73 человека личного состава, 35 единиц техники.

Ректор ПИМУ Николай Карякин в своем аккаунте в инстаграме сообщал, что здание сильно пострадало от огня, "выгорел четвёртый этаж и кровля".

"Здание пока непригодно для проживания, будем ремонтировать. Всех жильцов расселили по другим общежитиям", - добавил ректор.

Нижний Новгород

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