Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:51Заразились
на 31.07В России 6 265 873+23 807В мире 197 366 135+739 604
Фехтование13:30Женщины, Финал  Россия ФранцияПодробнееСтрельба06:00Женщины, Финал  Швейцария Россия РоссияПодробнее

Циклон вызвал подтопления в двух районах Амурской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ливни, прошедшие в Амурской области в ночь на 1 августа, привели к подтоплениям в двух районах региона, сообщил областной главк МЧС РФ.

"Пришедший в область циклон принес сильные дожди. В результате выпадения обильных осадков произошло подтопление на территории Завитинского и Бурейского районов", - говорится в сообщении.

В городе Завитинске дождевым паводком подтоплено 400 приусадебных участков, шесть частных жилых домов, размыло участок автомобильной дороги Завитинск - село Валуево, без транспортного сообщения оказалось село Валуево.

По сообщению местной администрации, в селе есть двухнедельный запас продуктов и медикаментов. В Завитинске на случай ухудшения обстановки развернут пункт временного размещения населения (ПВР). В город для оценки обстановки и координации деятельности направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области, для помощи жителям и проведения аварийно-восстановительных работ - аэромобильная группировка в составе 30 человек.

В Бурейском районе подтоплено два автомобильных моста. В результате нарушено транспортное сообщение с поселком Талакан.

Как сообщалось, Амурская область с июня находится во власти дождевых циклонов, которые, сменяя друг друга, стали причиной выхода рек из берегов. Масштабный паводок по предварительным оценкам уже нанес Приамурью ущерб почти на 6 млрд рублей. В зону паводка попали 32 населенных пункта в 11 муниципальных образований, было подтоплено свыше 970 жилых домов, 11 социально значимых объектов, количество пострадавшего населения составляет более 5 тысяч человек.

Амурская область

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" показал первое видео с борта модуля "Наука"

"Локомотив" обыграл ЦСКА во втором туре чемпионата России по футболу

Что произошло за день: суббота, 31 июля

В Петербурге обрушилась башня исторической дачи Кривдиной

Потерпевший крушение Су-35 упал в Охотское море

Потерпевший крушение Су-35 упал в Охотское море

На Сахалине разбился Су-35

Одобрено создание новой российской орбитальной станции

Модуль "Наука" интегрировали в состав МКС

Модуль "Наука" интегрировали в состав МКС

Давление в отсеке МКС с утечкой воздуха поднимут до плановых значений за сутки

Самарского полицейского арестовали по обвинению в убийстве школьницы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');