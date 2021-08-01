Циклон вызвал подтопления в двух районах Амурской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ливни, прошедшие в Амурской области в ночь на 1 августа, привели к подтоплениям в двух районах региона, сообщил областной главк МЧС РФ.

"Пришедший в область циклон принес сильные дожди. В результате выпадения обильных осадков произошло подтопление на территории Завитинского и Бурейского районов", - говорится в сообщении.

В городе Завитинске дождевым паводком подтоплено 400 приусадебных участков, шесть частных жилых домов, размыло участок автомобильной дороги Завитинск - село Валуево, без транспортного сообщения оказалось село Валуево.

По сообщению местной администрации, в селе есть двухнедельный запас продуктов и медикаментов. В Завитинске на случай ухудшения обстановки развернут пункт временного размещения населения (ПВР). В город для оценки обстановки и координации деятельности направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области, для помощи жителям и проведения аварийно-восстановительных работ - аэромобильная группировка в составе 30 человек.

В Бурейском районе подтоплено два автомобильных моста. В результате нарушено транспортное сообщение с поселком Талакан.

Как сообщалось, Амурская область с июня находится во власти дождевых циклонов, которые, сменяя друг друга, стали причиной выхода рек из берегов. Масштабный паводок по предварительным оценкам уже нанес Приамурью ущерб почти на 6 млрд рублей. В зону паводка попали 32 населенных пункта в 11 муниципальных образований, было подтоплено свыше 970 жилых домов, 11 социально значимых объектов, количество пострадавшего населения составляет более 5 тысяч человек.