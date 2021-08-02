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Движение по федеральной трассе "Амур" приостановили из-за размыва дороги

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Дожди размыли участок федеральной трассы в Приамурье, проезд приостановлен, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

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"На 1225 км федеральной трассы Р-297 "Амур" в Магдагачинском районе произошел подмыв дорожного полотна. Объезд данного участка невозможен, движение транспортных средств приостановлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ширина разрушенного участка дорожного полотна составляет 7 м, длина - 5 м. Глубина самого промыва до 2 м. ГИБДД выставило два поста, на место направлена ремонтно-восстановительная бригада и группа спасателей.

Накануне из-за ливней были перемыты еще три участка региональных дорог. В Бурейском районе пострадали два моста, идет их восстановление. Кроме того, мощным потоком смыло мост к поселку Талакан. Губернатор Приамурья сообщил на своей странице в соцсети, что движение на этом участке будет восстановлено к вечеру 2 августа.

Как сообщалось, последний циклон принес в область сильные осадки. Дождями подтопило около 400 приусадебных участков, несколько жилых домов, повреждены дороги.

Дальний Восток Приамурье

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