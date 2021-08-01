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Скончался президент журфака МГУ Засурский

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - На 92-м году жизни умер президент факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Ясен Засурский, сообщает сайт факультета.

Вспоминая Засурского, там сказали, что всегда "казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он - такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике".

"И дело даже не в том, что Засурский - последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что "деканство Засурского вместило в себя эпохи четырёх генеральных секретарей и трёх президентов - от Брежнева до Путина".

"В России менялись президенты, президент журфака оставался неизменным. Преподаватель, заведующий кафедрой, заместитель декана, декан, президент - во всех своих ипостасях Ясен Николаевич олицетворял учителя, способного увлечь многочисленных учеников; руководителя, вырастившего сотни кандидатов и десятки докторов наук; человека, который мог поддержать в трудную минуту, разрядить напряжённую обстановку доброй шуткой", - добавили в пресс-службе.

Засурский начал работать на факультете в начале 1950-х. Был избран деканом журфака МГУ в 1965 году и занимал этот пост в течение 42 лет.

В 2007 году стал президентом факультета.

Засурский имеет степень доктора филологических наук, был удостоен звания заслуженного журналиста Российской Федерации, Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени .

МГУ

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