Путин и Мишустин выразили соболезнования в связи с кончиной Ясена Засурского

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

Засурский скончался в ночь на воскресенье на 92-м году жизни. Он был деканом факультета журналистики МГУ в 1965-2007 гг. С 2007 года был его президентом.

В свою очередь глава российского правительства Михаил Мишустин отметил, что Засурский был человеком блестящего интеллекта и эрудиции.

"Ясен Засурский говорил, что журналистика - это призвание, сочетание таланта и трудолюбия. Это любопытство, стремление к познанию, интерес к человеку, судьбе общества и к тому, что происходит в стране. Именно этому он учил своих студентов, всегда с большой любовью и вниманием относился к ним, в каждом умел разглядеть личность", - отметил Мишустин.

"Безусловный авторитет в профессии"

Коллеги скончавшегося Ясена Засурского вспоминают о нем как о ставшем легендой прирожденном педагоге, который старался привить студентам прежде всего нравственное отношение к профессии и который во многом сформировал облик современных СМИ.

"Все трое авторов закона "О СМИ", Юра Батурин, Володя Энтин и я, всегда подчеркивали, что мы - ученики Ясена Николаевича Засурского, потому что мы научились у него бережному отношению к журналистской этике, к правилам журналистской профессии. В закон "О СМИ" мы включили целый ряд норм, которые повторяли, но уже юридическим языком, нормы журналистской этики, а сами эти нормы были сформулированы при участии Ясена Николаевича. Поэтому мы всегда подчеркивали его роль в создании российского законодательства о СМИ", - сказал "Интерфаксу" секретарь Союза журналистов России, бывший глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Он добавил, что невозможно переоценить роль Засурского и в формировании журналистского образования в нашей стране, потому что от факультета журналистики МГУ произошли все другие факультеты журналистики других университетов в России.

Засурский более 40 лет возглавлял журфак МГУ в качестве декана, а затем в качестве президента факультета. "Думаю, что других таких примеров просто нет. Он оставался на своём посту так долго потому, что все его любили и уважали, все признавали его авторитет", - сказал Федотов.

Глава СЖР Владимир Соловьев, выпускник журфака МГУ, в разговоре с "Интерфаксом" отметил Засурского как внимательного к своим студентам педагога, который стал для многих поколений выпускников родным человеком.

"Он был оппонентом моего диплома в 1990-м году, который был посвящен информационным программам республик всей бывшей Югославии. И через много лет после того, как я уже проработал в этих странах многие годы собкором программы "Время", мы с ним встретились, и он сказал, что "не зря тогда "пятерку" поставили". Он помнил всех по именам, помнил год выпуска, иногда - название диплома", - рассказал Соловьев.

По его словам, Засурский "был очень ироничным человеком, очень тактичным, а когда надо - твердым". "Настоящий интеллигент и очень галантный, всегда целовал женщинам руки. О любимом декане все эти десятилетия ходили легенды, и он сам стал легендой", - сказал глава СЖР.

Глава Союза журналистов Москвы, главред "Московского комсомольца" Павел Гусев назвал Засурского великим человеком и предложил назвать в его честь журфак МГУ. "Им гордились все, кто закончил журфак МГУ. Я как председатель Союза журналистов Москвы уже выдвинул предложение назвать факультет журналистики МГУ именем Засурского. Я считаю, что это было бы абсолютно правильно", - сказал он.

По его словам, у Засурского "было очень принципиальное отношение к журналистике". "Я познакомился с ним, когда пришел работать в МК в 1983 году примерно. Буквально с первых же дней работы в МК я с ним был в контакте и очень много общался. Очень мягкий, доброжелательный и очень рассудительный. Он очень точно формулировал мысли, связанные с работой журналистов, с теми или иными материалами, иногда он мне звонил, и мы их обсуждали. Для него было очень важно, конечно, кто сегодня идет в нашу специальность", - отметил он.

По словам ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего, именно такие люди как Засурский "олицетворяют собой идеалы подлинной гражданственности, служения интересам страны, переходящего в миссию высочайшего профессионализма".

"Для поколений отечественных медиаспециалистов Ясен Николаевич Засурский был и будет безусловным авторитетом, мерилом нравственной основы профессии, эталоном формы, стиля и содержания работы со словом. Его наследие еще предстоит осмыслить, жить оно будет в его учениках и продолжателях дела, имя которому - факультет журналистики Московского университета", - сказал он журналистам в воскресенье.