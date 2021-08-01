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Площадь горящей травы на окраине Оренбурга оценивается в три гектара

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Горение сухой травы в районе Протопоповской рощи в Оренбурге, по предварительным данным, происходит на площади 3 гектара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в воскресенье.

"Предварительная площадь пожара - три гектара", - сказали в ведомстве. К настоящему времени информация о пострадавших в ведомство не поступала. Спасатели стараются не допустить перехода огня на дома. По словам собеседника, привлеченный для тушения пожара вертолет сделал семь вылетов и сбросил в общей сложности 21 тонну воды. "На сегодня авиация закончила свою работу, но борьба с огнем продолжается", - добавил собеседник.

В свою очередь на сайте областной прокуратуры сообщается, что огонь распространился до близлежащих садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). При этом строения садовых товариществ от огня не пострадали.

"По данному факту прокуратурой района организована проверка деятельности СНТ на предмет соблюдения требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о возгорании сухой травы и валежника в СНТ "Урал" в районе Протопоповской рощи в Оренбурге поступила в диспетчерскую в 14:50 (12:50 мск). По данным мэрии Оренбурга, угрозы населенным пунктам нет, ситуация находится под контролем. В связи с инцидентом создан межведомственный оперативный штаб. К тушению пожара привлечены 103 спасателя и 35 единиц техники, в том числе вертолет.

Оренбург

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