Авиацию подключили к тушению травы в СНТ в Оренбуржье
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Свыше 100 спасателей и вертолет тушат возгорание в СНТ "Урал" в Протопоповской роще в Оренбурге, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным управления, вертолет произвел уже шесть сбросов воды.
По данным мэрии Оренбурга, угрозы населенным пунктам нет, ситуация находится под контролем. Точная площадь пожара уточняется.
В связи с инцидентом создан межведомственный оперативный штаб. В СНТ загорелась сухая трава и валежника.