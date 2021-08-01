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Авиацию подключили к тушению травы в СНТ в Оренбуржье

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Свыше 100 спасателей и вертолет тушат возгорание в СНТ "Урал" в Протопоповской роще в Оренбурге, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным управления, вертолет произвел уже шесть сбросов воды.

По данным мэрии Оренбурга, угрозы населенным пунктам нет, ситуация находится под контролем. Точная площадь пожара уточняется.

В связи с инцидентом создан межведомственный оперативный штаб. В СНТ загорелась сухая трава и валежника.

Оренбургская область

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