Крупный пожар на окраине Оренбурга локализован

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения локализовали крупный пожар в СНТ "Урал" в Протопоповской роще в Оренбурге, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.

"2 августа в 05:13 (мск) природный пожар на территории "Протопоповской рощи" города Оренбурга локализован на всех участках. Площадь в настоящий момент уточняется. Погибших, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

На месте пожара в СНТ "Урал" работает губернатор Оренбургской области Денис Паслер и начальник регионального Главного управления МЧС России Александр Зенов. Ликвидация очагов пожара продолжается. В настоящий момент на месте работает инженерная и спецтехника, в том числе квадроциклы. Используются квадрокоптеры для обнаружения отдельных очагов. Привлечена дополнительная техника для подвоза воды. К тушению пожара привлечено 188 человек и 74 единиц техники, из них от МЧС 109 человек и 31 единица техники. Сухую растительность тушат 53 ранцевыми огнетушителями и шанцевым инструментом. В готовности находится пункт временного размещения.

Как сообщалось, информация о возгорании сухой травы и валежника в СНТ "Урал" в районе Протопоповской рощи в Оренбурге поступила в диспетчерскую в 14:50 (12:50 мск). По данным мэрии Оренбурга, угрозы населенным пунктам нет, ситуация находится под контролем. В связи с инцидентом создан межведомственный оперативный штаб. По данным на вечер воскресенья, предварительная площадь пожара составляла три гектара. К тушению огня привлечен вертолет Ми-8.

В свою очередь на сайте областной прокуратуры сообщалось, что огонь распространился до близлежащих садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). При этом строения садовых товариществ от огня не пострадали.