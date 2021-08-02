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Прощание с Ясеном Засурским пройдет 4 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Прощание с президентом, бывшим деканом факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясеном Засурским состоится 4 августа, он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе журфака.

"В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой, отпевание пройдет в кругу родных в храме Святой Татьяны 4 августа. С 12:30 возле памятника М.В. Ломоносову во дворе факультета пройдет публичная церемония прощания и возложения цветов и венков к гробу Ясена Николаевича Засурского", - сказали в пресс-службе.

Засурский скончался 1 августа в возрасте 91 года. Он был деканом факультета журналистики МГУ в 1965-2007 годах. С 2007 года был его президентом.

Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве, окончил школу экстерном и в 14 лет в 1946 году поступил на факультет английского в институт иностранных языков имени Мориса Тореза, который окончил в 1948 году.

Доктор филологических наук с 1967 года. Тема диссертации: "Американская литература XX века". Профессор с 1968 года. С 1995 года по 1999 год был председателем Комиссии по лицензированию радио- и телечастот. Автор более 200 научных работ, в том числе 16 монографий.

Заслуженный журналист РФ.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1999), Орденом Дружбы (2005), Орденом Трудового Красного Знамени (1980), двумя орденами "Знак Почета" (1961 и 1976), кавалер ордена Академических пальм (2002, Франция), Золотой медалью ЮНЕСКО имени Махатмы Ганди.

Ясен Засурский

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