Более десяти человек пострадали из-за урагана в Тверской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Тверской области в результате сильного ураганного ветра пострадали 11 человек, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС России.

По данным министерства, в городе Андреаполь ветром повалило деревья на дороги и дома, повреждены ЛЭП, нарушение электроснабжение. В 65 частных жилых домах повреждены окна и крыши. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

В Андреаполе травмы получили шесть человек. В Осташковском городском округе в результате падения деревьев пострадали пять человек.

Всего на территории региона повалено 90 деревьев.

Спасатели МЧС России проводят подворовые обходы, обеспечивают граждан едой и водой, оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств.

Для жителей, пострадавших в ходе прохождения грозового фронта, развернут пункт временного размещения. Создан межведомственный оперативный штаб по контролю за обстановкой, открыта "горячая линия".

Ранее источник сообщал о трех погибших и восьми пострадавших в результате непогоды. В правительстве Тверской области эти данные пока не подтвердили.