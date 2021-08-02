Три человека погибли из-за урагана в Тверской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В городе Андреаполь Тверской области жертвами сильного ураганного ветра стали три человека, еще восемь пострадали. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В пресс-службе регионального правительства "Интерфаксу" сообщили, что в результате прохождения урагана есть пострадавшие, но не назвали их количество.

"Из-за прохождения грозового фронта и ураганного ветра порывами до 25 м/с произошло падение деревьев в жилом секторе. Есть пострадавшие", - отметили в пресс-службе.

Там сообщили, что губернатор региона Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии, в состав которой вошло руководство ГУ МЧС России по Тверской области, профильные министры областного правительства и руководители ведомств региона.

"Все должностные лица оперативно выехали на место. Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение в муниципальном образовании, провести другие работы по ликвидации последствий стихии. Министерству здравоохранения поручено взять на особый контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стихии", - отметили в пресс-службе.