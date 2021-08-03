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Турист из Москвы погиб во время урагана в Тверской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Одним из погибших в результате урагана в Тверской области стал турист из Москвы, сообщила пресс-служба Осташковского городского округа по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, на момент заседания в Осташковскую ЦРБ поступили четыре пострадавших, еще двоих везли туда. В Осташковском городском округе повреждены десятки автомобилей и строений. Больше всего от погоды пострадала деревня Рогожа.

Работы по устранению последствий непогоды проводятся и будут проводится в том числе ночью. Утром во вторник в Осташков на устранение аварийной ситуации прибудут восемь бригад из Ярославской области.

В настоящее время подача водоснабжения и электроснабжения на территории города восстановлена.

В свою очередь пресс-служба регионального управления МЧС сообщила об использовании санитарной авиации для транспортировки пострадавших из Андреаполя в областную клиническую больницу Твери.

В понедельник в Тверской области прошел ураган. В результате погибли три человека, 11 пострадали. Ветром повалило десятки деревьев, повреждены жилые дома и линии электропередач. Больше всего от стихии пострадали город Андреаполь и Осташковский городской округ. Для жителей, чьи дома оказались повреждены, развернут пункт временного размещения.

В результате стихии нарушено энергоснабжение почти в 200 населенных пунктах региона. Всего в зону отключения попали более 2 тыс. домов, в основном частный сектор. Без света остаются более 8 тыс. человек.

Тверская область

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