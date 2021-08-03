На месте комбината на Байкале могут построить курорт за 60 млрд руб.

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Госкорпорация ВЭБ.РФ, выкупившая в текущем году имущество Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), определилась с проектом застройки территории. На берегу Байкала планируется построить курорт, в который нужно будет вложить не менее 60 млрд рублей, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на презентацию проекта развития этой зоны (подготовлена инициатором проекта - "дочкой" ВЭБ.РФ ООО "Байкал.Центр").

Согласно презентации, на территории 1 тыс. га планируется построить пятизвездочный санаторно-курортный комплекс, несколько гостиниц в различных ценовых сегментах, дайвинг-центр, лечебно-реабилитационный центр, морской порт, хелипорт (аэродром для вертолетов - ИФ) и другие развлекательные и инфраструктурные объекты.

На проект, по оценкам госкорпорации, необходимо потратить 60,15 млрд рублей. Однако объем инвестиций может быть значительно выше указанной суммы, заявили "Ъ" в ВЭБ.РФ. Там также отметили, что перечень потенциальных инвесторов, параметры и источники финансирования проекта пока не определены.

Самым дорогим объектом курортной зоны на берегу Байкала будет санаторий площадью 150 тыс. квадратных метров - на него намерены потратить 21 млрд рублей, отмечает газета. Курорт планируется построить к 2033 году, что должно увеличить к 2040 году турпоток на Байкал почти в семь раз, до 1,2 млн человек ежегодно.

Как пишет "Ъ" со ссылкой на источники на рынке недвижимости, претендовать на участие в проекте могут структуры владельца UC Rusal Олега Дерипаски. До 2010 года Дерипаске принадлежало 49% акций комбината. Представитель бизнесмена перенаправил вопросы газеты в компанию En+ Group. Там в свою очередь сообщили, что будут участвовать в строительстве международного центра водных ресурсов на территории БЦБК.

БЦБК закрыли в 2013 году из-за негативного влияния на экологию озера. В том же году долги компании на сумму 1,75 млрд руб. выкупил ВЭБ.РФ. В апреле 2021-го "дочка" госкорпорации приобрела имущество БЦБК и участок под ними за 330 млн рублей.