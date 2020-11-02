Правительство в третий раз сменило ликвидатора отходов БЦБК

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство определило ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО) единственным исполнителем осуществляемых Минприроды работ по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

"Федеральный экологический оператор" должен будет подготовить проект ликвидации накопленного вреда, а также выполнить соответствующие работы. Договор с ФЭО заключен до 31 мая 2022 года.

Ранее, в марте 2020 года, оператором ликвидации отходов БЦБК было определено ООО "ГазЭнергоСтрой". До него процессом ликвидации отходов БЦБК занималась "Росгеология". До этого проект вела "ВЭБ-Инжиниринг" (структура ВЭБа), ВЭБ занимался решением проблем БЦБК с конца 2012 года.

Вице-премьер, курирующий национальный проект "Экология", Виктория Абрамченко весной заявляла, что контроль за ликвидацией отходов "БЦБК" переходит на уровень правительства. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выражал надежду, что технология ликвидации отходов БЦБК будет определена в течение 2020 года.

В настоящее время эксперты, в том числе ученые РАН, рассматривают несколько технологий утилизации отходов БЦБК, накопленных на побережье озера Байкал в Иркутской области.

Отходы угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро. В составе отходов БЦБК самым сложным является шлам-лигнин – полимер, который почти не вступает в реакцию с другими веществами. По уточненным данным, в картах-накопителях БЦБК находятся 4,948 млн кубометров твердых веществ (шлам-лигнина, золы) и 729 тыс. кубометров воды.

БЦБК с декабря 2012 года находится в конкурсном производстве, которое неоднократно продлялось. Предприятие было остановлено осенью 2013 года. Вопрос о рекультивации отходов БЦБК обсуждается с 2014 года.