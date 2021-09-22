Поиск
Хроника последних дней СССР

Затраты на проект ликвидации отходов Байкальского ЦБК выросли почти втрое

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассчитывает до 2025 года направить на ликвидацию отходов Байкальского ЦБК (Иркутская область) 17,53 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Так, в 2022 году на проект предполагается выделить 3,829 млрд рублей, в 2023-м - 9,85 млрд рублей, в 2024-м - 3,855 млрд рублей за счет средств от уплаты штрафа "Норильско-Таймырской энергетической компании" ("дочка" "Норникеля") в качестве возмещения вреда после аварии и разлива топлива на ТЭЦ-3 в мае 2020 года.

В РоссииАбрамченко объявила о запуске очистных для защиты Байкала от отходов БЦБКЧитать подробнее

Ранее проект по ликвидации отходов БЦБК оценивался в 5,9 млрд рублей: такая сумма была заложена в госконтракте с прежним генподрядчиком - "Росгеологией" (с октября 2020 года генподрядчиком по ликвидации отходов БЦБК является "Федеральный экологический оператор" (входит в "Росатом")). Тогда в эту сумму входили мероприятия по очистке и рекультивации карт-накопителей отходов БЦБК, но не были включены, к примеру, работы на промплощадке бывшего целлюлозного завода. Таким образом, с учетом новых планируемых ассигнований стоимость проекта ликвидации отходов БЦБК выросла почти втрое.

Ранее сообщалось, что "Росатом" рассчитывает к этой осени разработать проект ликвидации отходов Байкальского ЦБК.

Вопрос о начале ликвидации отходов БЦБК и разработки соответствующей технологии активно обсуждается с 2014 года, но реализация проекта уже несколько раз откладывалась. Потенциально отходы угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро.

В составе отходов БЦБК самым сложным является шлам-лигнин - полимер, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами. По данным инженерных изысканий "Росгеологии", в картах-накопителях БЦБК находятся 4,948 млн кубометров твердых веществ (шлам-лигнина, золы) и 729 тыс. кубометров воды.

Правительство РФ ЦБК Иркутская область

Новости по теме

Новости

Рынки акций Европы восстановились во вторник после сильного падения днем ранее

Макаронные фабрики РФ заявили о дефиците твердой пшеницы и резком росте цен на сырье

Макаронные фабрики РФ заявили о дефиците твердой пшеницы и резком росте цен на сырье

Силуанов назвал ретроспективное налогообложение дивидендов стимулом инвестировать

Минфин не обсуждает повышение дивидендных выплат госбанками до 75% прибыли

Минфин не будет повышать налоги "Газпрому" из-за роста спотовых цен

Минфин не будет повышать налоги "Газпрому" из-за роста спотовых цен

Avito может купить сервис продажи недвижимости ЦИАН

Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2022-2024 годы

Apple разрабатывает технологию выявления депрессии с помощью iPhone

Экономический кризис

Путин объявил о полном восстановлении экономики РФ после спада из-за COVID

Путин объявил о полном восстановлении экономики РФ после спада из-за COVID

Расходы россиян на овощи и фрукты растут быстрее, чем на другое продовольствие

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');