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Две сестры из села под Самарой попали в ДТП с автобусом в Анталье

Одна из них погибла, вторая была госпитализирована

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Одна жительница села Красный Яр погибла, другая - госпитализирована в результате ДТП с туристическом автобусом в турецкой Анталье вечером в понедельник, сообщает в официальном аккаунте в твиттере глава Красноярского района Самарской области Михаил Белоусов.

"Среди погибших и пострадавших в Турции есть жители Красного Яра. Две сестры, к великому сожалению, одна из них погибла, вторая находится в больнице. Связался с Ростуризмом и правительством Самарской области. Решается вопрос о транспортировке погибших и пострадавших домой", - добавляет глава района.

2 августа около 18:00 в районе курорта Манавгат в турецкой провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов для вылета вечерним рейсом в Самару. Туристы путешествовали по линии туроператора "Интурист". В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя - автобус врезался в ограждения на съезде с дороги, выехал на встречную полосу и перевернулся.

Днем во вторник Минздрав РФ сообщил, что по состоянию на 3 августа трое россиян были прооперированы, 10 человек готовились к выписке, 9 человек должны остаться на лечение в турецких госпиталях.

Вместе с тем, пресс-служба Ростуризма сообщала, что в больницах остаются четверо пострадавших в ДТП, остальные выписаны.

В настоящее время группа родственников пострадавших самарцев вылетела в Турцию.

Самарская область Анталья Турция

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