Минздрав РФ уточнил число погибших россиян в ДТП в Анталье

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В результате аварии в турецкой провинции Анталья трое российских туристов погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в реанимации, сообщили в Минздраве РФ.

"В провинции Анталья в районе курортного города Манавгат произошло ДТП с автобусом, перевозившем российских туристов. На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще два человека - в реанимации", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там отметили, что ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Минздрава РФ.

Власти Самарской области, откуда приехали туристы, также пообещали оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Анталье.

"С тревогой следим за ситуацией, которая разворачивается в Турции: в ДТП попал автобус с самарскими туристами. Трагедия унесла жизни людей, часть пассажиров автобуса доставлена в больницы в тяжелом состоянии. Сейчас принимаем все меры, чтобы выяснить имена погибших и пострадавших людей, чтобы понять и оказать всестороннюю помощь", - сказал глава региона Дмитрий Азаров в своем инстаграме.

По предварительным данным дорожной полиции, которые приводит пресс-служба Ростуризма, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

В компании "Интурист" ранее сообщили "Интерфаксу", что число погибших в ДТП с автобусом в Анталье увеличилось на одного человека. Гражданство погибшего на тот момент не было известно.

Там добавили, что расходы по лечению и репатриации находятся в сфере ответственности страховой компании "РЕСО-Гарантия", где были застрахованы все туристы.

В понедельник в районе курорта Манавгат в турецкой провинции Анталья попал в ДТП автобус, перевозивший в аэропорт 22 туриста из Самары. По предварительной информации, автобус врезался в ограждение на боковой развязке, выехал на встречную полосу и перевернулся.