Самарские власти выплатят по миллиону семьям погибших в Турции туристов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Самарская область выплатит материальную помощь семьям туристов, которые погибли и пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье, сообщил "Интерфаксу" представитель губернатора Самарской области со ссылкой на главу региона Дмитрия Азарова в среду.

"Семьям погибших выплата будет произведена в размере 1 млн рублей, людям, которые получили тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, будет выплачено по 500 тыс. рублей, 200 тыс. получат остальные пострадавшие, даже те, кто получил легкие травмы", - сказал он.

2 августа в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 22 российских туристов для вылета вечерним рейсом в Самару. В результате трое россиян погибли, пятеро получили тяжелые травмы.

По данным Минздрава РФ, к вечеру 3 августа из стационаров выписали 15 пострадавших, еще пятеро остаются в больницах.

Пресс-служба Ростуризма сообщала, что в больницах остаются четверо пострадавших в ДТП, остальные выписаны.