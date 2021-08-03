Газпром зарегистрировал новую редакцию устава с адресом в "Лахта Центре"

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Налоговый орган во вторник зарегистрировал новую редакцию устава ПАО "Газпром" с местом нахождения в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

В качестве адреса штаб-квартиры концерна указан "Лахта Центр" - Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1.

Решение о внесении соответствующих изменений в устав акционеры "Газпрома" приняли на годовом собрании в июне.

"Финансовые службы правительства Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром" должны проработать детали принятого решения, оценить значимость будущих отчислений в городской бюджет. Уверен, переезд "Газпрома" в Петербург окажет значимое влияние на экономику города", - заявил тогда же губернатор Александр Беглов.

Поэтапный переезд группы "Газпром" начался десять лет назад с "Газпром нефти", которая не только зарегистрировалась там, но и перевела головной офис. Затем началось поэтапное перебазирование подразделений головной компании и других дочерних компаний группы.

Сколько получит бюджет северной столицы от перерегистрации крупнейшей газовой компании мира, в "Газпроме" посчитали, но пока не раскрывают. Известно, что бюджет города Москвы в 2019 году получил от "Газпрома" 86 млрд рублей налогов, в 2020 году - 20 млрд рублей. Бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год предусматривает доходы в сумме 652 млрд рублей, расходы - 741 млрд руб.

Строительство "Лахта Центра" было завершено в октябре 2018 года. Высота здания составляет 462 метра.