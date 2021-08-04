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На ж/д перегоне в Забайкалье движение закрыли из-за столкновения составов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Перегон Алеур-Бушулей в Забайкальском крае закрыт для движения поездов после столкновения двух грузовых поездов, сообщает Забайкальская железная дорога.

Отмечается, что в среду в 4:40 (22:40 мск) на перегоне Алеур - Бушулей грузовой поезд столкнулся с хвостовой частью стоявшего грузового состава.

"В результате с рельсов сошли, по предварительным данным, 10 вагонов обоих поездов. Нарушен габарит соседнего пути, движение на перегоне временно приостановлено. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К месту отправлены четыре аварийно-восстановительных поезда со станций Могоча, Зилово, Чернышевск, Бушулей и один пожарный поезд со станции Чернышевск, а также группа Читинкого центра "Экоспас" и оперативные группы главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.

Всего привлечено 150 человек, 28 единиц техники, от МЧС России 10 человек, три единицы техники.

Возможна остановка пассажирских поездов №62 сообщением Москва-Владивосток и поезда №12 Самара-Владивосток.

Региональный главк МЧС России указал, что на месте столкновения поездов зафиксирована утечка топлива из двух цистерн.

"По предварительным данным, в результате столкновения произошел сход вагонов, из них две цистерны с топливом. По состоянию на 9:30 (3:30 мск) на месте происшествия из двух опрокинувшихся цистерн происходит утечка авиационного керосина", - говорится в сообщении.

На месте аварии, чтобы исключить возгорание топлива, работает пожарный поезд.

Кроме того, из-за схода вагонов повреждены две опоры контактной сети и железнодорожные пути, нарушен габарит.

Движение поездов по Транссибирской железнодорожной магистрали не осуществляется из-за паводка в Амурской области.

Забайкальский край

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