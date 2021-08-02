Одиннадцать населенных пунктов в Приамурье остались без транспортного сообщения

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сильные осадки, которые прошли в Приамурье в выходные, оставили без автомобильного сообщения 11 населенных пунктов, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

"Без автомобильного сообщения остались 11 населённых пунктов. Частично подтоплены 13 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Также подтоплены 182 приусадебных участка в десяти населённых пунктах.

Ливневые дожди вызвали резкий подъем рек, потоками воды повреждено несколько мостов. Организованы лодочные переправы. Отмечается, что наиболее пострадали Зейский, Серышевский, Селемджинский, Магдагачинский районы. Пункт временного размещения (ПВР) населения развернут в городе Завитинске на базе детского сада №1, в готовности к развёртыванию ещё 5 ПВР.

В ликвидации последствий паводка задействована группировка спасателей численностью 264 человека и 110 единиц техники.

Как сообщалось, из-за размыва дорожного полотна приостановлено движение по федеральной трассе "Амур" на 1225 км.

Амурская область с июня находится во власти дождевых циклонов, которые, сменяя друг друга, стали причиной выхода рек из берегов. Масштабный паводок по предварительным оценкам уже нанес Приамурью ущерб почти на 6 млрд рублей.