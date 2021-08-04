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После столкновения поездов в Забайкалье восстановили движение по одному пути

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Забайкалье после столкновения двух товарных составов и схода с рельсов десяти вагонов восстановили движение по одному пути и пустили пассажирские поезда, сообщила Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал РЖД).

"Восстановлено движение поездов по одному пути перегона Алеур - Бушулей. Задержанные в результате схода пассажирские поезда N62 сообщением Москва-Владивосток и N12 сообщением Самара-Владивосток отправлены по маршруту следования", - говорится в сообщении.

На месте аварии продолжают работать 340 сотрудников путевого комплекса.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте, сообщило Западно-Сибирское транспортное следственное управление СК.

По данным следствия, в ночь с 3 на 4 августа на перегоне Алеур-Бушулей в Чернышевском районе локомотив грузового поезда столкнулся с последним вагоном другого. ЗабЖД сообщала, что сошли с рельсов десять вагонов из обоих составов и был нарушен габарит соседнего пути. По данным СК, сошли с рельсов шесть цистерн с авиакеросином, были повреждены железнодорожные пути и две опоры контактной сети, также произошла утечка нефтепродуктов, которую уже устранили сотрудники МЧС. Никто не пострадал.

Движение на этом участке было остановлено.

Забайкалье РЖД ЗабЖД Алеур Бушулей Самара Владивосток Москва СКР

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