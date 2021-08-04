После столкновения поездов в Забайкалье восстановили движение по одному пути

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Забайкалье после столкновения двух товарных составов и схода с рельсов десяти вагонов восстановили движение по одному пути и пустили пассажирские поезда, сообщила Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал РЖД).

"Восстановлено движение поездов по одному пути перегона Алеур - Бушулей. Задержанные в результате схода пассажирские поезда N62 сообщением Москва-Владивосток и N12 сообщением Самара-Владивосток отправлены по маршруту следования", - говорится в сообщении.

На месте аварии продолжают работать 340 сотрудников путевого комплекса.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте, сообщило Западно-Сибирское транспортное следственное управление СК.

По данным следствия, в ночь с 3 на 4 августа на перегоне Алеур-Бушулей в Чернышевском районе локомотив грузового поезда столкнулся с последним вагоном другого. ЗабЖД сообщала, что сошли с рельсов десять вагонов из обоих составов и был нарушен габарит соседнего пути. По данным СК, сошли с рельсов шесть цистерн с авиакеросином, были повреждены железнодорожные пути и две опоры контактной сети, также произошла утечка нефтепродуктов, которую уже устранили сотрудники МЧС. Никто не пострадал.

Движение на этом участке было остановлено.