Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:39Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 198 925 064+587 221
Гандбол03:30Женщины, 1/4 Финала, #1Подробнее

Суд по иску Росрыболовства к НТЭК на 58,7 млрд руб. начнется 3 сентября

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края назначил на 3 сентября предварительное заседание по иску Енисейского территориального управления Росрыболовства о взыскании с АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля") 58,65 млрд рублей вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, соответствующее определение внесено 3 августа.

Как сообщалось, соответствующий иск Енисейское территориальное управление Росрыболовства подало 29 июля. "Размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей", - уточнялось в сообщении Росрыболовства. Отмечалось, что воздействию негативных факторов из-за утечки дизтоплива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы - от места аварии вниз по течению до Карского моря.

НТЭК считает, что расчет размера вреда не соответствует законодательству, в том числе методике Росрыболовства по исчислению ущерба водным биоресурсам. Несоответствие подтверждается также результатами исследований специализированных научных учреждений на эту тему, в которых оценка влияния разлива существенно отличается от расчетов ВНИРО.

По результатам исследования, проведенного специалистами Сибирского отделения РАН во время Большой Норильской экспедиции в 2020 году, фактический размер вреда для задетых розливом рек Далдыкан и Амбарная составляет около 1,94 млн рублей. Размер вреда, рассчитанный исходя из потенциальной полной гибели живых организмов в этих реках и озере Пясино - 52,1 млн рублей.

НТЭК намерена возместить вред в натуре путем строительства трех рыборазводных заводов.

В конце мая прошлого года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Ущерб от этой аварии Росприроднадзор оценил в сумму около 148 млрд рублей, из которых суд признал 146 млрд рублей. Эту сумму "Норникель" полностью погасил в марте этого года, не оспаривая решение первой инстанции.

Росрыболовство Норникель НТЭК

Новости по теме

Новости

ВС РФ подтвердил возможность изъятия единственного жилья у банкрота

ВС РФ подтвердил возможность изъятия единственного жилья у банкрота

"Газпром" зарегистрировал новую редакцию устава с адресом в "Лахта Центре"

"Газпром" зарегистрировал новую редакцию устава с адресом в "Лахта Центре"

Суд в Петербурге отказался признать сменившего пол мужчину матерью его детей

Что произошло за день: вторник, 3 августа

ФСБ заявила о попытках консула Эстонии узнать о планах России в Арктике

ФСБ заявила о попытках консула Эстонии узнать о планах России в Арктике

В Москве расширили льготы по выдаче бесплатных лекарств

Минтруд РФ сократил перечень "чисто мужских" профессий

Минтруд РФ сократил перечень "чисто мужских" профессий

В Москве на электронное голосование зарегистрировались 150 тысяч человек

Осужденный в РФ американец Уилан уже более месяца не выходит на связь

Осужденный в РФ американец Уилан уже более месяца не выходит на связь
Пандемия коронавируса

В Ростовской области пускать в рестораны будут только с прививкой или ПЦР-тестом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');