Суд по иску Росрыболовства к НТЭК на 58,7 млрд руб. начнется 3 сентября

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края назначил на 3 сентября предварительное заседание по иску Енисейского территориального управления Росрыболовства о взыскании с АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля") 58,65 млрд рублей вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, соответствующее определение внесено 3 августа.

Как сообщалось, соответствующий иск Енисейское территориальное управление Росрыболовства подало 29 июля. "Размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей", - уточнялось в сообщении Росрыболовства. Отмечалось, что воздействию негативных факторов из-за утечки дизтоплива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы - от места аварии вниз по течению до Карского моря.

НТЭК считает, что расчет размера вреда не соответствует законодательству, в том числе методике Росрыболовства по исчислению ущерба водным биоресурсам. Несоответствие подтверждается также результатами исследований специализированных научных учреждений на эту тему, в которых оценка влияния разлива существенно отличается от расчетов ВНИРО.

По результатам исследования, проведенного специалистами Сибирского отделения РАН во время Большой Норильской экспедиции в 2020 году, фактический размер вреда для задетых розливом рек Далдыкан и Амбарная составляет около 1,94 млн рублей. Размер вреда, рассчитанный исходя из потенциальной полной гибели живых организмов в этих реках и озере Пясино - 52,1 млн рублей.

НТЭК намерена возместить вред в натуре путем строительства трех рыборазводных заводов.

В конце мая прошлого года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Ущерб от этой аварии Росприроднадзор оценил в сумму около 148 млрд рублей, из которых суд признал 146 млрд рублей. Эту сумму "Норникель" полностью погасил в марте этого года, не оспаривая решение первой инстанции.