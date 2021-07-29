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"Норникель" оспорит иск Росрыболовства и методику расчета ущерба

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "Норникель" считает требования Росрыболовства, оценившего ущерб водным биоресурсам в результате прошлогодней аварии в 58,7 млрд рублей, многократно завышенными, намерен оспорить иск и методику расчета ущерба, сообщил представитель компании.

По его словам, ущерб многократно выше результатов расчета, проведенного в ходе исследований специализированных научных учреждений об оценке влияния аварийного разлива на водные биоресурсы.

Ранее Росрыболовство сообщило, что территориальное управление этого ведомства подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, "дочке" "Норникеля", на объектах которой произошла утечка дизтоплива в прошлом году) на сумму 58,65 млрд рублей.

Размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей.

"Дочка" "Норникеля" считает, что расчет размера вреда не соответствует законодательству, в том числе методике Росрыболовства по исчисления ущерба водным биоресурсам. Несоответствие подтверждается также результатами исследований специализированных научных учреждений на эту тему, в которых оценка влияния разлива существенно отличается от расчетов ВНИРО.

По результатам исследования, проведенного специалистами Сибирского отделения РАН во время Большой Норильской экспедиции в 2020 году, фактический размер вреда для задетых розливом рек Долдыкан и Амбарная составляет около 1,94 млн рублей. Размер вреда, рассчитанный исходя из потенциальной полной гибели живых организмов в этих реках и озере Пясино - 52,1 млн рублей.

НТЭК намерена возместить вред в натуре путем строительства трех рыборазводных заводов.

Ущерб от произошедшей в мае 2020 года аварии Росприроднадзор оценил в сумму около 148 млрд рублей, из которых Арбитражный суд Красноярского края признал 146 млрд рублей. Эту сумму "Норникель" полностью погасил в марте этого года, не оспаривая решение первой инстанции.

Росрыболовство Норникель Норильский никель

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