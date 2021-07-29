Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Завершающие работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Енисейское территориальное управление Росрыболовства в четверг подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля" (GMKN)) о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, на сумму 58,65 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Росрыболовства.

"Размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей", - уточняется в сообщении.

Исковое заявление также направлено в адрес ответчика. "Воздействию негативных факторов из-за утечки дизтоплива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы - от места аварии вниз по течению до Карского моря", - уточняется в сообщении.

Специалисты ФГБУ "ЦУРЭН" провели расчеты нанесенного ущерба и затрат на восстановление в соответствии с методикой исчисления размера вреда водным биоресурсам. В натуральном выражении размер вреда был оценен в объеме 8,89 тыс. тонн водных биоресурсов. Исходя из этого показателя, прямой ущерб составляет 3,6 млрд рублей, а с учетом затрат на восстановление (искусственное воспроизводство) - 58,65 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Енисейское управление Росрыболовства отозвало претензию к "Норильско-Таймырской энергетической компании", в ней была указана значительно меньшая сумма - 3,615 млрд рублей.

В марте стало известно, что "Норильско-Таймырская энергетическая компания" выплатила 146,2 млрд рублей в счет возмещения ущерба по иску Росприроднадзора.

В конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.