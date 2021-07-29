Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:32Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 195 968 310+638 614

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.
Завершающие работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Енисейское территориальное управление Росрыболовства в четверг подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля" (GMKN)) о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, на сумму 58,65 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Росрыболовства.

"Размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей", - уточняется в сообщении.

Исковое заявление также направлено в адрес ответчика. "Воздействию негативных факторов из-за утечки дизтоплива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы - от места аварии вниз по течению до Карского моря", - уточняется в сообщении.

Специалисты ФГБУ "ЦУРЭН" провели расчеты нанесенного ущерба и затрат на восстановление в соответствии с методикой исчисления размера вреда водным биоресурсам. В натуральном выражении размер вреда был оценен в объеме 8,89 тыс. тонн водных биоресурсов. Исходя из этого показателя, прямой ущерб составляет 3,6 млрд рублей, а с учетом затрат на восстановление (искусственное воспроизводство) - 58,65 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Енисейское управление Росрыболовства отозвало претензию к "Норильско-Таймырской энергетической компании", в ней была указана значительно меньшая сумма - 3,615 млрд рублей.

В марте стало известно, что "Норильско-Таймырская энергетическая компания" выплатила 146,2 млрд рублей в счет возмещения ущерба по иску Росприроднадзора.

В конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Росрыболовство Норникель Норильский никель

Новости по теме

Новости

"Норникель" оспорит иск Росрыболовства и методику расчета ущерба

Цена газа в Европе превысила $500/тыс. "кубов" вслед за ралли в Азии

Международный арбитраж присудил взыскать с РФ $2,6 млрд в пользу "ЮКОС-Кэпитал"

Авиакомпании "Россия" разрешили летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Авиакомпании "Россия" разрешили летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

PayPal сократила квартальную прибыль на 23%

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований

"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

СП Сбера и Mail.ru удвоило квартальный убыток при росте выручки в 3,5 раза

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');