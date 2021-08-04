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Правительство выделило 3,9 млрд рублей на программу "Пушкинская карта"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило 3,9 млрд рублей на запуск программы по посещению театров и музеев "Пушкинская карта". Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"По инициативе президента с 1 сентября в России стартует новая культурная программа "Пушкинская карта". С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Распоряжение о выделении на первый этап программы 3,9 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Пушкинская карта" – это специальная банковская карта для молодежи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт будет направлять государство. В 2021 году на каждую карту будет зачислено по 3 тыс. рублей. Подать заявку на оформление карты можно будет с 1 сентября в личном кабинете на портале госуслуг. Всего в программе примут участие 800 учреждений культуры, а посетить их смогут, как ожидается, около 13 млн человек. Программа начнет работу 1 сентября.

Пушкинская карта

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