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За первый день "Пушкинскую карту" оформили 15 тыс. человек

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Более 15 тысяч человек оформили "Пушкинскую карту" в первый день старта программы, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"Примечательно, что первый билет (по "Пушкинской карте" - ИФ) на спектакль в Московский академический театр Сатиры приобрела девушка из Омска", - сообщила министр, слова которой привели в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры, всего в программе примут участие 800 учреждений культуры, а посетить их смогут, как ожидается, около 13 млн человек. Программа начала работать с 1 сентября.

Пушкинская карта Минкультуры РФ Ольга Любимова

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