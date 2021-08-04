В АТОР не увидели никаких предпосылок для закрытия Турции

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России не видит никаких предпосылок для закрытия Турции, спекуляции на эту тему безответственны, заявила в среду исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Самая ходовая новость сейчас в СМИ - дать намек, что Турция закроется. И тут гарантированы миллионные просмотры, возмущения, комментарии. На наш взгляд, делать такого рода сообщения со ссылкой на не очень внятные источники безответственно. Мы не видим на данный момент никаких предпосылок к тому, что страна может закрыться. Если это произойдет, официальные органы заявят об этом без всяких намеков недвусмысленно и однозначно", - сказала она на онлайн-пресс-конференции.

По словам Ломидзе, пока спрос на отдых в Турции не достиг уровня 2019 года.

"Спрос ниже, чем в 2019 году, процентов на 25-30. Самое массовое, с возможностью отправиться на чартерах, на данный момент самое дешевое выездное направление не показало прорыва и не вышло на уровень 2019 года. Это значит, что пока рано говорить о полноценном восстановлении в отрасли. Возможно, если бы Турция не была закрыта с середины апреля и до конца июня, динамика была бы иной, и это бы позволило бы достичь показателей 2019 года. Но сейчас показатели ниже", - добавила она.

По решению оперштаба правительства РФ авиасообщение с Турцией было ограничено с 15 апреля по 21 июня для предотвращения завоза коронавируса, туроператорам было запрещено продавать путевки в страну. С 22 июня оно возобновлено в полном объеме, включая чартерные рейсы. В российских СМИ за последние недели несколько раз появлялись сообщения со ссылкой на заявления различных турецких чиновников о возможном закрытии Турции для россиян из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в нашей стране. Каждый раз эти сообщения опровергались посольством страны в РФ.