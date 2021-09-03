Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Новые COVID-ограничения в Турции не коснутся туристов из РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные граждане, прибывающие в Турцию с целью туризма, не подпадают под новые ограничения, вводимые в стране с 6 сентября, говорится в сообщении посольства Турции в РФ.

Турция с 6 сентября вводит новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Среди них - требование о справках о ПЦР-тестах для невакцинированных пассажиров при поездках на междугородних автобусах, поездах и других видах общественного транспорта, а также полетах на самолетах внутри страны. Аналогичные требования вводятся при посещении концертов, кинотеатров и театров.

При этом иностранцы-резиденты, постоянно проживающие (имеющие вид на жительство) на территории Турции, должны соблюдать новые ограничения.

В Турции в последние дни регистрируется в среднем около 20 тыс. случаев заражения коронавирусом в день.

Турция Коронавирус

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2021

Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане

Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане
Восточный экономический форум - 2021

Путин рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной

Восточный экономический форум - 2021

Токаев заявил о необходимости строительства АЭС в Казахстане

Восточный экономический форум - 2021

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

В Новой Зеландии застрелили мужчину, ранившего ножом шесть посетителей магазина

В Новой Зеландии застрелили мужчину, ранившего ножом шесть посетителей магазина

Компания украинского бизнесмена в США неудачно запустила ракету Alpha в космос

"Талибан" понес большие потери в Панджшере и потерял контроль над несколькими уездами

Что случилось этой ночью: пятница, 3 сентября

Японский премьер не будет участвовать в выборах лидера правящей партии

Афганистан во власти талибов

"Талибан" назвал Китай основным партнером Афганистана

"Талибан" назвал Китай основным партнером Афганистана
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');