Новые COVID-ограничения в Турции не коснутся туристов из РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные граждане, прибывающие в Турцию с целью туризма, не подпадают под новые ограничения, вводимые в стране с 6 сентября, говорится в сообщении посольства Турции в РФ.

Турция с 6 сентября вводит новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Среди них - требование о справках о ПЦР-тестах для невакцинированных пассажиров при поездках на междугородних автобусах, поездах и других видах общественного транспорта, а также полетах на самолетах внутри страны. Аналогичные требования вводятся при посещении концертов, кинотеатров и театров.

При этом иностранцы-резиденты, постоянно проживающие (имеющие вид на жительство) на территории Турции, должны соблюдать новые ограничения.

В Турции в последние дни регистрируется в среднем около 20 тыс. случаев заражения коронавирусом в день.