Селевой поток перекрыл федеральную автодорогу в Кабардино-Балкарии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Движение по федеральной трассе А-158 "Прохладный-Баксан-Азау" перекрыто в Кабардино-Балкарии из-за схода селевого потока на проезжую часть, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС России по КБР во вторник.

"Информация о том, что в Эльбрусском районе КБР на 88 км федеральной автодороги А-158 в связи с выносом селевого потока перекрыто движение, поступила в центр управления в кризисных ситуациях в 5:15. В результате схода селя никто не пострадал", - сказал сотрудник чрезвычайного ведомства.

В настоящее время на месте дежурит оперативная группа МЧС России и подразделения ГИБДД. Дорожные службы начали расчистку проезжей части. Завершить работы и восстановить проезд транспорта планируется в первой половине дня 27 июля.

Главное управление МЧС России по КБР призвало жителей и гостей республики воздержаться от поездок в этом направлении.