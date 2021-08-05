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Карымский вулкан на Камчатке выбросил двухкилометровый столб пепла

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 2,5 км над уровнем моря, сообщила в четверг Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловый шлейф на высоте до 2-2,5 км над уровнем моря протянулся на 23 км к юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установила для Карымского один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовой код опасности для авиации. В Главном управлении МЧС по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

Камчатка

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