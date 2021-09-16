Карымский вулкан на Камчатке выбросил трехкилометровый столб пепла

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке в четверг выбросил столб пепла на высоту до 3 тыс. метров над уровнем моря, сообщает Главное управление МЧС России по региону.

"Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние 180 километров в сторону Кроноцкого залива. На его пути населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Для Карымского установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп, по данным МЧС, там нет. Это уже второй за неделю пепловый выброс на Карымском. В среду пепловый столб из вулкана достиг 3,3 км над уровнем моря. Тогда пеплопадов в жилых районах так же не было.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.