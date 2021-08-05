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В Магадане построят лыжный стадион имени Вяльбе и трамплин за 2,1 млрд рублей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Магадане, в микрорайоне "Снежная долина" построят лыжный стадион и всесезонный трамплинный комплекс для подготовки спортивного резерва. Стадион будет носить имя трехкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе. Регион выбрал ООО "Магнум" (Жуковский) подрядчиком для строительства, следует из данных сайта госзакупок.

На строительство стадиона будет выделено 1,15 млрд рублей. Основная сумма финансирования придется на 2025 год. Трамплинный комплекс построят почти за 970 млн рублей.

Компания "Магнум" является крупным застройщиком спортивных объектов в России. Сейчас она уже строит спортивно-зрелищный комплекс "Президентский" в Магадане.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Магнум" зарегистрировано в Московской области в 2002 году. Единственный совладелец - Андрей Орлов. По итогам 2020 года компанией получено 3,2 млрд рублей выручки и 39,8 млн рублей чистой прибыли.

Магадан Магаданскяа область Магнум Жуковский Андрей Орлов Елена Вяльбе

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