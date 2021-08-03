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Стоимость строительства "Немов-центра" выросла до 2,6 млрд рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Предельная стоимость строительства центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в Тольятти составила 2,6 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства строительства Самарской области.

Там добавили, что по плану строительство должно начаться во II квартале 2022 года, завершиться - в IV квартале 2025 года, а "предельная стоимость строительства объекта в соответствии с положительным заключением составляет 2,6 млрд рублей (по состоянию на второй квартал 2021 год)". Средства должны выделяться на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов.

Ранее говорилось, что ориентировочная стоимость проекта составит около 1,4 млрд рублей.

Центр спортивной гимнастики Алексея Немова площадью почти 18 тысяч кв.м. разместится на участке более 28 тысяч кв.м. В здании будут проходить занятия и тренировки, а также соревнования национального и международного уровней.

В соответствии с техзаданием, в здании должны быть зоны проведения соревнований и тренировочный центр со спортивной ареной, складными трибунами вместимостью не менее 2 500 зрительских мест, блоком помещений для судей и официальных представителей соревнований, раздевалки, восстановительный центр, столовая для занимающихся, помещения медназначения и административно-инженерных служб, а также там должны быть благоустроены парковка и прилегающая территория.

В разработке концепции центра непосредственно участвовал четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Немов, спортивный путь которого начался в Тольятти в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва Волжского автозавода.

Проект уже получил положительную экспертизу.

Застройщиком выступает ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства", проектно-изыскательные работы осуществляет ООО "Волгатрансстрой-проект" с суммой контракта в 22,1 млн рублей.

Алексей Немов Тольятти Самарская область Главгосэкспертиза

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