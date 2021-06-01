Экс-солистка "Тату" проиграла праймериз "Единой России" в Ивановской области

Первое место заняла олимпийская чемпионка Вяльбе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка, главный тренер сборной команды России по лыжам Елена Вяльбе стала лидером в предварительном голосовании на выборах в Госдуму от партии "Единая Россия". Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова, участвовавшая в праймериз от Кинешемского избирательного округа, заняла итоговое 15-е место из 17 кандидатов в этом округе, сообщается на сайте единороссов.

В общей сложности по федеральному списку Вяльбе набрала около 83 тыс. голосов. В тройку также вошли депутат Госдумы РФ Юрий Смирнов (63 тыс. голоса) и глава города Иваново Владимир Шарыпов (57,5 тыс. голосов). Волкова сумела заручиться поддержкой только 919 жителей региона.

По одномандатным округам лучшими стали сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов (Ивановский одномандатный избирательный округ, 36 тыс. 646 голосов) и главный врач медцентра "Решма" ФМБА России, депутат Ивановской областной думы Михаил Кизеев (Кинешемский одномандатный избирательный округ, 36 тыс. 626 голосов).

В Ивановской области предварительное голосование прошло по смешанной системе: жители региона могли выбрать своего кандидата в электронном формате на федеральном сайте и очно - на счетных участках. Всего в регионе работал 151 избирательный участок.

Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде партии 19 июня в Москве.