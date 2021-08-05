Оператор маркировки ЦРПТ вышел из капитала разработчика технологии печати

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Оператор системы маркировки в России ЦРПТ сообщил, что вышел из капитала разработчика технологии печати переменных (динамичных) кодов в типографиях СПТС.

Долю ЦРПТ в 49% выкупила сама СПТС.

Решение СПТС создано для удобства производителей при маркировке молочной продукции и может применяться для обеспечения маркировки других товаров повседневного спроса, отметил ЦРПТ. Маркировка в типографии, а не на производстве исключает необходимость обновления печатающего оборудования на производственных линиях. Компании получают упаковку с уже нанесенными кодами, прошедшими оценку качества преобразования и нанесения, что гарантирует считываемость кодов в процессе реализации маркированных товаров, отмечает оператор.

Сейчас услуги по маркировке предоставляют более 60 типографий, мощности которых полностью перекрывают потребность производителей сыра и мороженого (их маркировка началась 1 июня 2021 года), а также более чем на 70% покрывают потребность производителей молочной продукции, маркировка которой начнется 1 сентября и 1 декабря этого года.

Технология находится в стадии масштабирования на другие типографии, которых в России около 200.

Выход ЦРПТ из СПТС будет способствовать развитию конкуренции на рынке партнерских услуг вокруг маркировки, а оператору позволит сосредоточиться на более активном вовлечении оставшихся типографий.

ЦРПТ - совместное предприятие USM Алишера Усманова, ГК "Ростех" и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого.