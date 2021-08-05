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ФРГ выдала РФ подмосковного чиновника, обвиняемого в хищении 500 млн руб.

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти Германии выдали экс-чиновника из Подмосковья, который обвиняется в хищении более 500 млн рублей.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы ФРГ экстрадировали в Россию бывшего сотрудника администрации Чеховского района Московской области Игоря Грыжанова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с 2004 по 2016 гг. Грыжанов и другие фигуранты "в целях незаконного приобретения права собственности на земельные участки, расположенные на территории Чеховского района Московской области, организовали и обеспечили внесение в документы заведомо ложных сведений".

Также они изготовили подложные правоустанавливающие документы о передаче земельных участков площадью 1 486 га, 1 353 га и 5 099 га в собственность различных организаций и предоставили их в отделы Роснедвижимости (Росреестра) и Кадастровой палаты.

На основании этих документов были совершены регистрационные действия. В результате из федеральной собственности незаконно выбыли земельные участки общей кадастровой стоимостью свыше 500 млн рублей.

Поскольку чиновник скрылся от правоохранительных органов, по поручению Генпрокуратуры РФ он был объявлен в розыск.

В августе 2020 года Грыжанова задержали на территории Германии. Затем Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы этой страны запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

В четверг в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Грыжанов будет доставлен в Москву.

Германия РФ Московская область Игорь Грыжанов

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